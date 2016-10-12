В столичном киноцентре «Октябрь» и в Центре документального кино с 14 по 17 октября пройдет фестиваль документальных картин о любви Love Doc. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

В программе кинособытия представлены шесть документалок из Австралии, США, Германии, Швеции, Швейцарии и Австрии, а также короткометражные картины о любви российских режиссеров. В частности, зрителям покажут австралийскую ленту «Танна», воспроизводящую историю Ромео и Джульетты на острове в Тихом океане, немецко-аргентинскую документальную мелодраму «Наше последнее танго», комедийную картину «Моя индийская семейка», а также американскую документалку о так называемых «быстрых свиданиях» «Возраст любви».

Параллельно с кинопоказами в Москве в дни фестиваля будет идти лекционная программа, участники которой на встречах с российскими и зарубежными экспертами поговорят о любви и сексе в кино. Так, с посетителями пообщаются сценарист документальных и игровых картин Иван И. Твердовский, психолог Сергей Кумченко, эксперт проекта Sexprosvet 18+ Антон Захаров и американский режиссер Стивен Лоринг.

С более подробной информацией о расписании показов, ценах на билеты и участниках смотра можно ознакомиться на официальном сайте Love Doc.