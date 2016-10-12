В Центральном доме художника на Крымском Валу с 30 ноября по 4 декабря пройдет международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№18. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

«Около 300 универсальных и специализированных издательств и литературных объединений из 20 стран мира предоставят читателям качественный выбор гуманитарной, образовательной, научно-технической и художественной литературы. На этом крупнейшем книжном форуме подводятся итоги литературного года и анализируются изменения в предпочтениях современного читателя», — говорится в сообщении.

Почетным гостем ярмарки станет Великобритания. В связи с этим в Москву приедут более десяти британских книгоиздателей, а также писатели Джонатан Коу и Себастьян Фолкс. Всего же на восьми площадках и на стендах участников пройдет более 400 мероприятий, среди которых значатся презентации, а также дискуссионные встречи и круглые столы, посвященные современному литературному процессу.

Тематическими разделами non/fictio№18 в этом году станут детская площадка «Территория познания», «Гастрономия», Книжная антикварная ярмарка и «Винил-клуб», где можно будет приобрести пластинки, винтажную аппаратуру, редкие CD и аксессуары. В ближайшее время организаторы обещают представить конкретных участников всех площадок и мероприятий.

Билет на одно посещение ярмарки обойдется в 350 рублей, абонемент на все дни будет стоить 800 рублей. С более подробной информацией о non/fictio№18 можно ознакомиться на официальном сайте.