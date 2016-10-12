В универмаге «Цветной» открывается выставка иллюстраций, приуроченная к открытию нового иллюстраторского бюро «Вьюга». Об этом The Village рассказали представители мероприятия.

Вечеринка по случаю открытия выставки состоится 20 октября в 19:00 на минус первом этаже универмага. На открытии резиденты будут создавать иллюстрации на объектах на глазах у посетителей, также любой желающий сможет принять участие в создании общей работы. Далее, до 25 октября, выставка будет работать по часам работы «Цветного».

Посетители увидят более 100 работ резидентов бюро для разных клиентов, таких как Chanel, Esquire, Cinzano, Mini, а также личные проекты иллюстраторов. Также программа выставки включает образовательную часть. 22–23 октября пройдет дискуссия арт-директоров и иллюстраторов о сюжетах в иллюстрации. Также в универмаге состоится просмотр портфолио: любой начинающий иллюстратор может принести работы и получить комментарии, советы от арт-директоров, резидентов бюро и работающих известных иллюстраторов и даже попробовать стать резидентом бюро, заверяют его представители.