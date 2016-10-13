В столичном киноцентре «Октябрь» с 20 по 23 октября будет работать площадка проекта «Кинопоиск» Kinopoisk Film Market, на которой пройдут показы российских и зарубежных картин, а также серии питчингов (показов для инвесторов) и деловых встреч представителей киноиндустрии. Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

Открытием программы кинопоказов Kinopoisk Film Market, получившей название October Screenings, станет фильм канадского режиссера Ксавье Долана «Это всего лишь конец света», ранее представленный на Каннском кинофестивале. Завершится October Screenings режиссерским дебютом российского актера Гоши Куценко «Врач». Также в афише смотра значатся премьера новой работы документалиста Виталия Манского «В лучах солнца», рассказывающей о жизни восьмилетней школьницы Зин Ми в Пхеньяне, а также показ отреставрированной на студии «Мосфильм» копии фильма Андрея Тарковского «Сталкер».

Кроме того, посетители October Screenings смогут увидеть южнокорейскую ленту «Поезд в Пусан», индийский фильм, ставший в своей стране лидером проката, «Султан», французский байопик «Одиссея» с Ламбером Вильсоном в роли Жака Ива Кусто и любовный триллер из программы американского фестиваля независимого кино «Сандэнс» «Бегущая от реальности» с Рэйчел Вайс в главной роли. Всего зрителям покажут более 25 фильмов.

Вместе с тем на Kinopoisk Film Market запланирована и деловая программа, включающая серию питчингов игрового и документального кино, в которых примут участие более 60 иностранных компаний. Также на площадке состоится круглый стол «От идеи до запуска: российский опыт девелопмента», профессиональная конференция Filming in Moscow, круглый стол «Прокатное удостоверение и возрастной ценз», встреча российских и французских продюсеров, а также специальное событие, посвященное пятилетию работы фонда Eurimages в России, и круглый стол с отборщиками крупнейших международных фестивалей.

С более подробной информацией о Kinopoisk Film Market можно ознакомиться на официальном сайте проекта.