В спорткомплексе «Лужники» в День московского футбола 10 декабря заработает парк футбольных аттракционов. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Для посетителей откроют 20 развлекательных площадок, а также проведут турнир любительских команд, посвященный скорому старту Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года. «Сейчас идет подготовка к организации турнира. В скором времени в социальных сетях будет открыта регистрация команд на игры. Прийти поиграть в футбол смогут все желающие», — рассказали в пресс-службе департамента физической культуры и спорта города Москвы.

В перерывах между матчами гости смогут сыграть в сумо-футбол на надувном поле для мини-футбола, в футбольные Angry Birds (на пластиковой стойке в деревянных коробах поместят 20 мячей — по одному в каждом коробе, которые будут исполнять роль героев видеоигры), в ботобол (футбол в надувном ограждении в гигантских ботинках), а также в футбол в биноклях.

Кроме того, посетители смогут поучаствовать в соревнованиях, где надо угадать футбольный клуб и футболиста по фрагментам фотографий на плазменной панели, а также сыграть в интерактивный футбол с виртуальным соперником с помощью плазменной панели и датчика захвата движений. Кроме того, на одной из площадок проведут состязание «Шумомер», где несколько команд будут соревноваться в громкости выкрикивания футбольных кричалок.

Вход на все мероприятия Дня московского футбола в «Лужниках» будет свободным. Подробности о регистрации в ближайшее время появятся на сайте столичного департамента физической культуры и спорта.