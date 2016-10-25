Международный театральный фестиваль «Территория», который шел в Москве с 10 по 20 октября, представит программу спектаклей независимого театра Post. Об этом The Village рассказали в пресс-службе фестиваля.

Показы спектаклей Post будут идти в Московском музее современного искусства с 25 октября по 1 ноября. Жители столицы смогут увидеть семь спектаклей лауреата «Золотой маски» режиссера Дмитрия Волкострелова. В программе: моноспектакль Алёны Старостиной по тексту Ивана Вырыпаева «Июль», дилогия «Лекция о ничто» и «Лекция о нечто», петербургская версия спектакля «Молчание на заданную тему» Всеволода Лисовского из «Театр.doc», а также «Мы уже здесь» и «Хозяин кофейни». С подробным описанием программы можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте «Территории».