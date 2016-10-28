Ежегодный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве с 12 декабря по 27 января, передает ТАСС.

По словам руководителя столичного департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Виталия Сучкова, в этом сезоне количество площадок может быть увеличено.

В программе фестиваля — ярмарки, концерты и различные шоу. Кроме того, свои развлекательные программы подготовят парки.

В 2016 году фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве проходил с 18 декабря по 17 января. Его посетили более 15 миллионов человек.