На катке в парке Горького больше не будут брать залог за прокат коньков. Об этом сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы со ссылкой на директора парка Марину Люльчук.

«В этом году мы планируем отменить залог за прокат коньков, тем самым мы хотим исключить очереди на прокат, сделать более комфортным посещение катка», — рассказала она. Люльчук пояснила, что пропускная система не выпустит человека с катка, если он не вернул коньки в прокат.

Также от залога за коньки в этом сезоне отказались на катке ВДНХ. Сумма залога на обоих катках в 2015 году составляла тысячу рублей.

Каток в парке Горького откроется первым в Москве — 17 ноября. Каток на ВДНХ начнет работать в конце ноября. Всего в Москве будущей зимой будет 1 445 катков, из которых 187 катков — с искусственным льдом и 1 258 — с естественным.