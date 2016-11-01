Организаторы театральной премии «Золотая маска», которая пройдет в Москве с февраля по апрель 2017 года, объявили номинантов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего в конкурсе заявлено 213 номинантов из 25 городов России. Лидером по числу номинаций стал Большой театр. Он претендует на победу в 25 категориях. Также в этом году стало рекордным число номинантов на режиссерскую «Золотую маску» — на награду претендуют 28 человек.

В этот раз в фестивале впервые примут участие театры из городов Глазов, Кемерово, Набережные Челны, Норильск, Тверь и Шарыпово. Всего в «Золотой маске» будет показано 74 спектакля. В этом году у премии появится внеконкурсная программа «Маска плюс», а также проект «Детский Weekend» и «Золотая маска в кино» и «Золотая маска в городе».

12 декабря Союз театральных деятелей выберет лауреатов в номинациях «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» и «За поддержку театрального искусства России». Также в этот день объявят состав жюри «Золотой маски».

Церемония вручения состоится 19 апреля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.