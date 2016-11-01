В Москве 4 ноября пройдет костюмированная вечеринка Afterhalloween. Ее проведут команда Midsummer Night's Dream вместе с создателями фестиваля Simiram, компанией MiracleLab. Об этом The Village рассказали организаторы события.

Вечеринка под названием «104 комнаты» пройдет в дизайн-отеле «СтандАрт» на Страстном бульваре и будет стилизована под «авангардные 1920-е» и «голливудские 1950-е». «Гостиничная эстетика, основанная на восприятии литературных и кинематографических образов, таких как Бартер Хинк, братья Коэны, Стэнли Кубрик, Стив Бушеми, Тим Рот, послужили источником вдохновения для концепции Afterhalloween под названием «104 комнаты» в соответствии с количеством номеров в отеле», — говорится в описании события.

Гостей ждут танцевальные перформансы и театральные этюды от Жу Монтвилайте, режиссера-постановщика масштабных театрализованных праздников. Что касается музыкальной программы, то хедлайнерами мероприятия станут норвежский музыкант Crussen и француженка Bloody Mary, которые впервые приедут в Россию. Также здесь выступят представитель израильской техносцены Sahar Z и российские диджеи.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо соблюсти строгий дресс-код. Гостей просят одеваться в «силуэты 1920-х годов», c бабочками, драгоценными камнями и длинными жемчужными бусами. Без костюма на вечеринку не пропустят.

Желающие попасть на Afterhalloween должны заполнить регистрационную форму с указанием ссылки на свой профайл в Facebook. Далее организаторы изучают анкету, где смотрят «на соответствие духу комьюнити Midsummer Night's Dream». Затем участникам на почту должно прийти подтверждение с приглашением на мероприятие. Организаторы предупреждают, что могут отклонить любую заявку без объяснения причин.

Вечеринка Afterhalloween начнется 4 ноября в 20:00.