В Москве 26 и 27 ноября пройдет официальное мероприятие американского фестиваля Burning Man под названием Decompression. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Адрес места проведения вечеринки объявят накануне события в соцсетях. Пока сообщается, что для мероприятия будет задействовано помещение в несколько этажей с множеством залов, а также прилегающая территория. В программе — арт-объекты от местных художников, музыка и костюмы. Кроме того, впервые в истории московского Decompression пройдут мастер-классы и сжигание арт-объекта. «Moscow Decompression собирает лучшие силы творческого авангарда планеты и является не просто вечеринкой, а настоящим событием, в организации которого участвуют десятки художников, музыкантов, костюмеров, инженеров и все это ради того, чтобы вы оказались в другом мире», — говорится в описании.

Организаторы приглашают к участию в проведении мероприятия волонтеров. Для этого желающие до 10 ноября должны заполнить заявку.

Билеты уже в продаже: до 8 ноября их можно купить за тысячу рублей, потом цена может вырасти.

Burning Man — ежегодное восьмидневное событие, происходящее в пустыне Блэк-Рок. Это крупнейший международный фестиваль, который организуется по принципу leave no trace. Участники возводят город в пустыне, который после окончания фестиваля убирают. Это условие от индейцев из Невады, которые владеют этим местом.