В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров» — восьмой по счету. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Фильмы фестиваля будут показывать с 11 по 14 ноября в кинотеатре «Космос» и в Музее современного искусства «Гараж». «Зрители вновь увидят истории борьбы и успеха и познакомятся с теми, кто живет и творит, несмотря ни на какие препятствия», — говорится в описании фестиваля. После киносеансов можно будет пообщаться с режиссерами и актерами, которые будут присутствовать на показах.

В конце фестиваля традиционно назовут лучшие работы в номинациях: лучший игровой фильм; лучший документальный фильм; лучший актер, лучшая актриса; лучший фильм о любви; приз за самый жизнеутверждающий фильм; приз за лучший фильм, ломающий стереотипы; приз за лучший социальный ролик. Кроме того, отдельным участникам вручат специальные награды, среди которых — приз зрительских симпатий. Также организаторы объявили конкурс на лучший фильм о людях с инвалидностью, снятый детьми.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно на его сайте. Платить за вход на фильмы не надо, но требуется пройти регистрацию.