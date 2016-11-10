В электродепо «Сокол» Московского метрополитена в субботу, 12 ноября, пройдут чтения романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.

«На чтениях задействуют технологию хромакей — объект съемки помещается на однотонный фон, который затем можно заменить чем угодно. Благодаря этой технологии участники и зрители смогут полностью погрузиться в мир романа Булгакова и оказаться непосредственно в центре происходящих событий», — рассказали представители метро.

Отрывки из романа в метро прочитают телеведущие Дмитрий Хрусталёв и Софико Шеварднадзе, лидер группы Tesla Boy Антон Севидов, другие певцы и видеоблогеры, а также представители Московского метрополитена. Трансляция в режиме онлайн на YouTube будет идти с 13:00 до 18:00.

Онлайн-чтения организует компания Google. Проект «Мастер и Маргарита. Я там был» приурочен к 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова и 50-летию первого издания романа.