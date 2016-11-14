В универмаге «Цветной» 17 ноября откроется новогодний базар. Об этом The Village сообщили представители магазина.

На базаре можно будет приобрести игрушки, предметы интерьера, авторскую керамику и украшения для дома. В базаре примут участие бренды B&O Play, Depst, Garda Décor, Injir, Komozja, Polka Dot, SM Party, Soita, Vanda Decor, Wrap me и Zivs.

Кроме того, «Цветной» вместе с парком Горького подготовил специальную коллекцию для любителей кататься на коньках. Ее можно будет найти на -1 этаже. В фуд-маркете на пятом этаже откроется новогодняя ярмарка, где будут продавать подарочные корзины, сладости, согревающие напитки и готовые блюда к праздничному столу.

Кроме того, 25 ноября и 16 декабря в «Цветном» пройдут бесплатные воркшопы по созданию новогодних масок, а 9 декабря состоится мастер-класс по созданию новогоднего меню.