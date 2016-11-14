На дизайн-заводе «Флакон» 20 ноября пройдет фестиваль «День еврейских знаний». Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

В программе — TED-конференция, в которую войдут 12 выступлений, каждое длиной не более 15 минут. За это время докладчики на основе своего опыта и знаний расскажут о наиболее важных моментах в культуре и жизни Израиля.

Во время конференции пройдут мастер-классы, а также открытые уроки иврита. У посетителей будет возможность попробовать блюда национальной еврейской кухни, приготовленные профессиональными поварами. Темами для мастер-классов были выбраны «Сторителлинг», «Эмоциональный интеллект для лидера и команды» и «Тайм-менеджмент, планирование. Как правильно ставить цели».

Фестиваль пройдет с 12:00 до 18:00. Билеты можно приобрести здесь.