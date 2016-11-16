В кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет юбилейный, 50-й фестиваль современного японского кино. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

В программе фестиваля — премьера нового фильм Хирокадзу Корээда «После бури». Также покажут картину Сиро Маэда «Взрывное прошлое» и мультфильм Йосими Итадзу «Косички». Всего в программе более 20 картин. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фестиваль продлится с 22 по 29 ноября. Расписание сеансов можно узнать на сайте кинотеатра.