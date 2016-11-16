В парке «Кузьминки» 26 ноября пройдет благотворительный забег «Согревающие бегом», организованный фондом «Река детства», который помогает детям-сиротам, инвалидам и людям в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщается на сайте организаторов.

Участникам предлагают пробежать дистанцию в 5 километров и поучаствовать в соревнованиях по скандинавской ходьбе на расстояние 2 500 метров. Всем, пришедшим в ушанках, дарят призы.

В этот день в парке также пройдут мастер-классы, на которых расскажут об особенностях бега зимой, и концерт участников проекта «Голос.Дети». Также в программе — лотерея и ярмарка. Кроме того, организуют сбор теплой одежды для нуждающихся.

Регистрация участников начнется 26 ноября в 11:00. Поддержать благотворительный забег можно на странице мероприятия.