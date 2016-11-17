«Мир квестов» 25 ноября проведет в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России акцию «Черная пятница квестов». Об этом The Village сообщили организаторы.

С полуночи и до 23:59 в пятницу посетить квесты и перформансы по всей России можно будет со скидкой до 80 %.

В акции примут участие около 200 квестов от 40 компаний. Выбрать предлагают из разных тематических категорий: популярные, страшные, антуражные и другие.

Также есть квесты для новичков и семей с детьми.