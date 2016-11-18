В Центральном доме художника с 30 ноября по 4 декабря состоится ХVIII Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fictio№. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

В программе примут участие крупные и малые книжные издательства, а также представители институтов культуры из 17 стран, среди которых: Болгария, США, Франция, Венгрия, Словения. Почетным гостем мероприятия станет Великобритания. 3 декабря в киноконцертном зале ЦДХ состоится открытое интервью с Джулианом Барнсом, которое проведет журналист Юрий Сапрыкин.

На территории ярмарки пройдут презентации новых книг современных авторов и встречи с писателями. В основной программе выступят Дмитрий Быков, Владимир Войнович, Юрий Буйда, Наринэ Абгарян и другие. На площадке мероприятия выделят детскую зону, книжную антикварную ярмарку, программу иллюстраторов, раздел гастрономии и отдел с виниловыми пластинками.

Узнать список участников можно на сайте организаторов. Там же можно купить билеты. Абонемент на разовое посещение выставки обойдется в 350 рублей, на все дни — 800 рублей, билет на одно посещение для семьи — 600 рублей.