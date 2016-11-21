В парке Победы на Поклонной горе с 29 декабря по 8 января пройдет новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи». Об этом сообщается на сайте организаторов.

Здесь покажут ледовые копии исторических памятников российских городов. Так, на центральной площади установят копию Московского Кремля изо льда высотой 40 метров. Ее украсят пятью снежными башнями. Кроме того, в парке создадут каскад ледяных горок.

На церемонии открытия выступит Дед Мороз из Великого Устюга. Посетители фестиваля смогут принять участие в народных гуляньях, посетить Рождественскую ярмарку и город сказок.