В здании французского культурного центра на улице Воронцово Поле пройдет Рождественская ярмарка, которую организует ремесленная «Мастерская 46°». Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

На ярмарке будут продавать французские украшения, косметику и парфюмерию. Также здесь можно будет попробовать привезенную из Франции гастрономию. Каждому гостю ярмарки подарят карту французского savoir-faire — на ней отмечены места для прогулок в Москве, которые, по словам организаторов, создают в городе французскую атмосферу. Также в программе — конкурсы с подарками.

Ярмарка будет работать с 24 по 26 ноября.