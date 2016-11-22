Музей хоккейной славы в Ледовом дворце с декабря начнет работать для всех желающих. Об этом The Village сообщили в пресс-службе музея. Сейчас в музей могут попасть только обладатели билетов на матчи.

9 декабря здесь откроется выставка «Красная машина. Страницы истории», приуроченная к 70-летию отечественного хоккея. В экспозицию войдут воспоминания легендарных хоккеистов и хроника, а также подборка хоккейной амуниции и личных вещей спортсменов. Так, на выставке можно будет найти клюшку, которой играли в одном из первых хоккейных матчей, 22 декабря 1946 года, золотые медали всех чемпионатов мира и олимпийских игр, выигранных сборными СССР и России с 1954 года, и клюшки с автографами Вячеслава Фетисова, Игоря Ларионова, Валерия Каменского и других знаменитых хоккеистов.

Также на выставке будут интерактивные хоккейные ворота и экипировка вратаря, которую можно будет примерить.

Билеты в музей будут продаваться в кассах Ледового дворца. Стоимость составит 200 рублей. Музей будет открыт с 12:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.