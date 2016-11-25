В библиотеках Москвы впервые проведут новогодние мероприятия для посетителей. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В период январских каникул со 2 по 8 января более чем в 200 городских библиотеках пройдут новогодние мастер-классы с конкурсами и подарками. Также в программе — бесплатные интерактивные курсы и творческие занятия. Главной темой станут литературные персонажи известных произведений.

Также в 15 крупных библиотеках пройдет новогоднее шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой. В библиотеке имени Александра Пушкина состоится спектакль «Петрушка» при содействии артистов Московского кукольного театра. Для детей организаторы обещают сладкие подарки.

Список библиотек, в которых покажут представления, можно найти на сайте мэрии.