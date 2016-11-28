В Пушкинском музее 8 декабря откроется выставка «Грузинский авангард: 1900–1930-е». Об этом The Village сообщили в пресс-службе музея.

Здесь будут представлены более 200 произведений живописи, станковой и театрально-декорационной графики из крупнейших музейных и частных собраний России и Грузии. Экспозиция выставки займет три этажа здания Отдела личных коллекций. На первом этаже можно будет увидеть работы Давида Какабадзе и фрагменты из фильмов, в создании которых принимали участие герои выставки. На втором этаже выставят картины Ладо Гудиашвили. Также здесь будет раздел, посвященный театру: здесь покажут театральные костюмы и эскизы декораций. Третий этаж отдадут под работы Нико Пиросмани.

Выставка продлится до 12 марта 2017 года. Отдел личных коллекций Пушкинского музея находится по адресу: ул. Волхонка, 10.