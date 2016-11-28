На корабле «Брюсов», пришвартованной у Крымской набережной в парке «Музеон», 10 и 11 декабря пройдет новогодний фестиваль «Готовь сани, Саня!». Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

В программе фестиваля – мастер-классы по созданию открыток и плетению новогодних венков. Проект «Культура труда» будет учить мастерить деревянные санки, которые можно будет забрать домой. На верхней палубе организуют новогодний кинотеатр, где покажут подборку новогодних фильмов.

Кроме того, 10 декабря пройдет секретная вечеринка SHIP'ОВНИК, программа которой не разглашается, а 11 декабря выступит группа «Саботаж».

Также на «Брюсове» пройдет праздничная ярмарка, в которой примут участие 25 городских проектов дизайнерских изделий, одежды и игрушек. Так, на ярмарке будут брошки Oceanbox, керамика «89 Градусов», неоновые вывески для дома SIGNOLISM, арахисовая паста NUTTEO , брошки S.L.O.V.A Design, детская одежда Doodly Kids, Керамика artpottery, Мед-суфле Peroni Honey, варенье от бара «Сибирь», украшения для дома и елочные игрушки M.e_glass_studio и бренд Volchok.

Фестиваль продлится с 12:00 10 декабря до 23:00 11 декабря. Вход свободный.