В Москве с 7 по 11 декабря пройдут «Дни Гарри Поттера». Мероприятие станет частью книжной ярмарки «Букмаркет», сообщается на его странице в Facebook.

В программе заявлены квест по книгам о Гарри Поттере, тематическая фотосессия с настоящей совой и «уроки зельеварения». Кульминацией станет костюмированное шествие по Новому Арбату 11 декабря с 12:00 по 15:00. Участники смогут нарядиться в своих любимых персонажей из вселенной Джоан Роулинг и так пройтись по Новому Арбату.

Также организаторы мероприятия объявили конкурс в Instagram, победителю которого подарят поездку на двоих в музей Гарри Поттера в Лондоне. Для участия необходимо выложить в своем аккаунте фото в образе персонажа из книг о Гарри Поттере и поставить специальный хэштег. Заявки принимаются до 21:00 9 декабря. Подробнее с условиями можно ознакомиться здесь.