В Центральном доме художника с 2 по 4 декабря будет работать кинотеатр документального кино, приуроченный к международной книжной ярмарке non/fictio№ 18. Об этом The Village сообщили организаторы.

Кинотеатр открывает совместно с телеканалом «24 Док». В программу показов вошли три телевизионных проекта британского художника и лауреата премии Тернера – Грейсона Перри. Так, можно будет увидеть «Вопрос вкусов с Грейсоном Перри», «Дом мечты Грейсона Перри», «Главный вопрос с Грейсоном Перри» и сериал «Мужской вопрос». Кроме того, 3 декабря пройдет лекция креативного продюсера «24 Док» Алексея Лайфурова и редактора The Art Newspaper Марии Семендяевой на тему «Переосмысление традиционного музея: современное искусство как таблетка от консерватизма».

Также посетители кинотеатра смогут увидеть американский документальный фильм «Бал» режиссера Эндрю Росси и французский фильм «Завтра» Сирил Диона и Мелани Лоран.

Попасть на показы можно будет по входным билетам на фестиваль. Билет на одно посещение ярмарки стоит 350 рублей, абонемент на все дни — 800 рублей. Ознакомиться с расписанием можно на сайте Центрального дома художника.