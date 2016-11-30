В Москве открывается новое театральное пространство «Трансформатор». Об этом сообщается на сайте организаторов.

Независимый «Театр.doc» готовит новую экспериментальную сцену в арт-пространстве «Электрозавод». Идея ее создания принадлежит комиссару театра Всеволоду Лисовскому.

«В этом зале мы будем заниматься невозможным, делать то, что противоречит законам экономическим, физическим, театральным, художественным и законам здравого смысла», — рассказал Лисовский.

На официальной церемонии открытия 3 декабря состоится премьера спектакля-путешествия «Неявные воздействия». Также в арт-пространстве пройдет концерт-противостояние «Хора Муравицкого», выступление Васи Березина и электронного дуэта Slomoo, показ Дома мод Петлюры и интермедия актера Пахома.

Приобрести билеты и узнать расписание постановок можно на сайте театра.