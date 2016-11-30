В баре «Синематограф» на «Трёхгорной мануфактуре» с 1 по 31 декабря пройдет новогодняя ярмарка. Об этом The Village сообщили представители заведения.

На ярмарке можно будет найти елки, авторские елочные игрушки Ivan Da Marya, ювелирные украшения KeryLine, вязаные шапки, шарфы и варежки бренда Maminashapka, а также авторские торты кондитерской Nadoprobovat. Тут же можно будет упаковать покупки. Кроме того, на ярмарке будут продавать имбирные пряники, какао с зефиром и глинтвейн.

Ярмарка будет открыта с понедельника по субботу с 12:00 до 21:00. Бар находится по адресу: улица Рочдельская, 15, строение 10.