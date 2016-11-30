В Музее Москвы пройдет научно-практическая конференция «Антропология Москвы: новое знание о городе». Об этом сообщается на сайте организаторов.

Конференция приурочена к 120-летию музея и продлится с 9 по 10 декабря. В программе — лекции об искусстве, городе и экономике. Лекторы расскажут об истории развития Москвы и эволюции отношений человека с городским пространством. Перед посетителями конференции выступят кандидат искусствоведения Ольга Казакова, доктор исторических наук Наталия Козлова, директор Музея Москвы Алина Сапрыкина, основатель движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин и другие. Также пройдет мастер-класс о новых подходах к изучению истории Москвы.

Узнать расписание лекций и мастер-классов, а также пройти регистрацию для участия, можно на странице мероприятия.