В Москве в кинотеатре «Люксор Гудзон» с 15 по 21 декабря пройдет фестиваль скандинавских короткометражек Nordic Short. Об этом The Village сообщили его организаторы.

В программе фестиваля короткометражные фильмы и анимация из Финляндии, Швеции и Норвегии — «На твоих губах» Йонаса Рутанена, «Усы» Анни Ойа, «Простая жизнь» Гунхильда Энгера, «Трус» Сири Гутлина, «Наша галактика - млечный путь» Олли Илпо Салонена, «10-метровая вышка» Максимилиена вана Айертрюка и Акселя Даниэльсона, «Я и мой Моултон» Торилла Коува, а также «Свидание» Йенни Тойвоньеми.

Продолжительность сеанса — 80 минут. Киноленты будут идти на языках оригинала с русскими субтитрами. Цены на билеты начинаются от 250 рублей.

Расписание сеансов можно узнать на сайте кинотеатра.