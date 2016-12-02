В рамках проекта «Кино в Третьяковке» в галерее покажут ретроспективу фильмов польского режиссера Анджея Вайды. Об этом The Village сообщили организаторы показов.

Показы пройдут в конференц-зале Инженерного корпуса с 6 по 22 декабря. На открытии фестиваля выступит специальный гость — польский актер Войцех Пшоняк. В программе — картины «Злой мальчик», «Дантон», «Когда ты спишь», «Поколение» и другие. С полным списком фильмов и расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте.

Фильмы будут показывать на польском языке с синхронным переводом на русский. Стоимость билета на один сеанс— 120 рублей.