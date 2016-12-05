В «Доме ремесел» на ВДНХ 24 и 25 декабря пройдет фестиваль сыра. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

Гости фестиваля смогут здесь попробовать и купить сыр из Москвы, Тулы, Ярославля, Казани, Саратова, Крыма, Твери, Владимира, Смоленска. На фестивале будут представлены разные сорта сыра: камамбер, валансе, сент-мор с белой плесенью, горгонзолу и рокфор с голубой плесенью.

Кроме того, в рамках фестиваля сыров пройдут гастрономические мастер-классы шеф-поваров Марии Сорокиной и Андрея Бугайского по приготовлению парижского сырного ужина и адыгейского сыра. Первый мастер-класс будет стоить 4 тысячи рублей, а второй — бесплатный. Для детей также предусмотрен мастер-класс, на котором они научатся жарить сыр халуми.

Фестиваль будет идти с 11:00 до 19:00. Вход свободный.