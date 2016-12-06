В культурном центре «ЗИЛ» 17 декабря пройдет гаражная распродажа Garage Sale. Об этом The Village рассказали представители мероприятия.

Здесь будут продавать одежду, обувь, аксессуары и украшения по низким ценам. Всего заявлено более 50 участников маркета. Кроме дизайн-маркета, здесь пройдет практическое занятие по ораторскому мастерству, воркшопы по керамике и плетению рождественских венков, а также мастер-классы для детей.

Что касается стилистики мероприятия, то «с помощью музыки, декора и нарядов» здесь воссоздадут лондонские 1960-е. Гостей просят выбрать узкие галстуки, вельвет, береты, водолазки, психоделические принты и джинсы клеш, чтобы соответствовать стилю того времени. Тем, кто соблюдает дресс-код, организаторы обещают дополнительные скидки.

Также посетители маркета смогут поучаствовать в благотворительной акции. Для этого надо принести ненужные вещи и сдать их на стенде благотворительного магазина Charity_shop.

Garage Sale пройдет с 12:00 до 21:00 в центре «ЗИЛ» по адресу: ул. Восточная, 4, строение1. Вход — свободный для всех желающих.