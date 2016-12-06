На итальянской новогодней ярмарке Mercatino di Natale, которая пройдет с 16 по 18 декабря на «Флаконе», состоятся 26 мастер-классов. Об этом The Village рассказали организаторы ярмарки.

Каждый день будут проводиться авторские образовательные лекции римского лектора об итальянских гениях. В день будут рассказывать об одном художнике: Микеланджело, Рафаэле и Караваджо.

Также пройдут бесплатные уроки итальянского для разного уровня владения языком — от начального до высокого, в том числе состоятся разговорный клуб для самых продвинутых и лекторий от носителя языка.

Кроме того, на ярмарке проведут кулинарные мастер-классы, где посетителей научат делать итальянские закуски и десерты для новогоднего застолья, рисовать на кофейной пенке и готовить настоящую пасту. Там же можно будет создать собственные новогодние сувениры. Все, созданное своими руками, можно будет забрать домой.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, регистрация не требуется. Полное расписание мастер-классов можно найти по ссылке.