В особняке Royal White Studio 17 и 18 декабря пройдет зимний маркет Let It Snow. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

Для маркета были выбраны 70 брендов детских товаров и игрушек, одежды, украшений, косметики, аксессуаров, товаров для дома и декора и товаров для животных. На Let It Snow можно будет не только купить вещи или сувениры, но и посетить кулинарные, декоративные и цветочные воркшопы. Например, в филиале Veter School можно будет научиться расписывать имбирные пряники, упаковывать подарки и собирать еловые венки, а также готовить рождественские десерты.

Во дворе особняка организуют елочный базар и фуд-корт. Здесь можно будет выпить глинтвейна, съесть фалафель, венские вафли, бургер, вьетнамскую лапшу или хот-дог.

Маркет пройдет с 12:00 до 21:00 по адресу: ул. Малая Ордынка, 14. Вход бесплатный.