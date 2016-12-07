На территории центра современного искусства «Винзавод» откроется интерактивное пространство технологий для взрослых и детей Smit.Space. Об этом The Village рассказали представители «Винзавода».

Здесь посетителям предложат различные технологические развлечения: квесты в смешанной реальности, фильмы и игры в виртуальной и дополненной реальности, световые и видеоинсталляции, проекции, голограммы и четыре фотозоны. «Это своеобразная „лаборатория завтрашнего дня“ в центре Москвы, где показывают самые интересные разработки из мира технологий», — рассказали организаторы выставки.

Площадь Smit.Space составляет более 2 тысяч квадратных метров. Здесь располагается основная экспозиция, образовательный центр, event-площадка, зона B2B, эпицентр технологических институтов, детская зона и зона маркета. Здесь работают гиды и аниматоры, которые помогут посетителям сориентироваться среди высоких технологий. Некоторые экспонаты можно будет купить.