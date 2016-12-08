В «Доме ремесел» на ВДНХ 17 и 18 декабря пройдет предновогодняя ярмарка в поддержку программ для людей с особенностями развития. Об этом The Village сообщила пресс-служба парка.

На ярмарке можно будет научиться делать волшебные фонарики, валяные игрушки, расписывать деревянные елочные игрушки и создавать керамическую мозаику.

Кроме того, на мероприятии будут продавать игрушки, посуду, книги, открытки и календари, сладости и напитки. В ярмарке участвуют мастерские «Особая керамика на ВДНХ», «Артель блаженных», «Гольфстрим», «Дорога в мир», «Адреса милосердия», Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх», «Дом мастеров», «Турмалин», творческая мастерская «Круг» и проект Ecopad. Подарки, сделанные подопечными благотворительных организаций, также можно будет купить.

Ярмарка будет работать с 13:00 до 18:00. Вход свободный. Стоимость мастер-классов — от 100 до 1 000 рублей.