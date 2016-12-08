На «Экомаркете» в Конькове с 10 по 25 декабря пройдут новогодние мастер-классы, лекции и представления для детей и для взрослых. Об этом The Village сообщили представители площадки.

Так, 10 и 11 декабря можно будет научиться делать игрушки из фетра и новогодний макияж, а также готовить блюда вегетарианской кухни. 17 декабря состоится детская новогодняя фотосессия, покажут детские мини-спектакли и проведут мастер-класс по здоровым рецептам для новогоднего стола.

На 25 декабря запланированы детский мастер-класс по рисункам акварелью, новогодний базар и мастер-класс по новогоднему декору.

Полное расписание мастер-классов можно найти на сайте.