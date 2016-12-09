В Москве открывается галерея современного искусства «Фрагмент». Об этом The Village рассказали представители пространства.

«Галерея „Фрагмент“ работает с молодыми художниками, многие из которых уже успели заявить о себе на арт-сцене и принять участие в выставках в Москве (МАММ, ММОМА, «Винзавод»), Лондоне (Calvert 22) и Берлине (фестиваль „Европейский месяц фотографии EMOP“)», — рассказали в пресс-службе галереи.

Откроется «Фрагмент» выставкой «Город в личное время», которая продлится с 9 декабря до 2 февраля. К выставке подготовят свои работы, посвященные размышлениями о современном мегаполисе, шестеро российских художников —Кирилл Басалаев, Ильмира Болотян, Зина Исупова, Дмитрий Лукьянов, Андрей Сяйлев и Илья Федотов-Федоров. «Авторов объединяет пристальное внимание к тому, как сегодня трансформируется городская среда и какие последствия эти перемены несут отдельному индивидууму и обществу в целом», — говорится в описании выставки.

В 2017 году в планах галереи провести десять выставок, а также создать лекторий и провести несколько региональных проектов.

Пространство галереи находится по адресу: Большой Козихинский переулок, 30, рядом с театром «Практика».