Галерея на Солянке в честь 75-летия художника и режиссера-аниматора Юрия Норштейна откроет выставку «Каждый вечер перед сном». Об этом The Village сообщили представители галереи.

Раритеты из личных архивов Норштейна можно будет увидеть с 21 декабря по 19 февраля. Главным экспонатом выставки организаторы называют малоизвестную работу художника — анимационное вступление к программе «Спокойной ночи, малыши!», сделанное для ОРТ в 2002 году. Мини-мультфильм на 2,5 минуты создавался вручную почти два года, однако в эфире его показывали недолго. В 2003 году на фестивале в Токио эта работа вошла в список 150 лучших анимационных фильмов всех времен.

На выставке также покажут эскизы на пленке, раскадровки, графические наброски персонажей и сцен, которые сделал соавтор Норштейна, — художник Валентин Ольшванг. С помощью монтажных и экспозиционных листов можно будет увидеть, как создавалась анимация к «Спокойной ночи, малыши».

В юбилейной экспозиции примут участие и современные российские художники, вдохновленные историями Норштейна. Они создадут интерактивные объекты и site-specific инсталляции (Когда пространство — активный участник работы, — Прим.ред.).

Во время работы выставки запланирована параллельная программа: детские мастер-классы и чтение сказок, творческие встречи, серия фортепианных концертов и ретроспектива шедевров советской анимации под кураторством Юрия Норштейна и историка-киноведа Георгия Бородина.