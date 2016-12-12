Московский метрополитен и Городское экскурсионное бюро Музея Москвы проведут ночную экскурсию в метро. Ее участники совершат путешествие на историческом вагоне типа «А» 1934 года выпуска. Об этом сообщается на странице встречи в Facebook.

Экскурсия пройдет в ночь с 16 на 17 декабря. Исторический вагон отправится из электродепо «Измайлово» до станции Киевская. Гиды расскажут об истории депо, технологии его работы и сотрудниках, а также покажут блокпост управления движением в Часовой башне.

Ретро-состав проедет по Арбатско-Покровской и Филевской линиям метро, совершит остановки на станциях «Партизанская», «Электрозаводская», «Площадь Революции» и «Александровский сад». Участники тура узнают об архитектуре и особенностях станций и побывают на месте съемок фильма «Берегись автомобиля».

Стоимость билетов на ночную экскурсию — 3 500 рублей, их можно купить онлайн. На экскурсию допускаются дети старше 12 лет, причем до 18 лет — только в сопровождении родителей.