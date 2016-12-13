В воскресенье, 18 декабря, в саду имени Баумана пройдет новогодняя книжная распродажа издательства Clever. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

На распродажу попадут подарочные издания и книги для детей и взрослых. Для участие в распродаже нужно будет купить на месте большую сумку за 3 000 рублей, в которую можно сложить любые книги — сколько поместится. Один человек может приобрести только одну сумку.

Акция будет проходить на крытой веранде у входа в парк со стороны Старой Басманной улицы. Родители, которые придут на распродажу с детьми, смогут оставить их в Мастерской Деда Мороза.

Также во время распродажи будет работать новогодний фудкорт с горячим чаем и плюшками. Кроме того, в шатрах у веранды устроят мастер-классы по росписи рождественских пряников.

Мероприятие продлится с 11:00 до 18:00.