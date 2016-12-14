В музее Artplay в субботу, 17 декабря, открывается мультимедийная выставка «Космос.Love». Об этом The Village сообщили ее организаторы.

Мероприятие проведут по инициативе Роскосмоса. Здесь покажут работы молодых российских художников, посвященные эпохе покорения космического пространства. Так, в мультимедийном зале воссоздадут идеи колонизации космических просторов: посетители смогут увидеть прототипы летательных аппаратов, созданные русскими футурологами первой половины XX века, и современные пейзажные съемки Вселенной.

Показ идет в безостановочном зацикленном режиме, продолжительность одного цикла — 30 минут. Выставка продлится до 30 января 2017 года.

Взрослый билет стоит 450–650 рублей, для студентов и льготных категорий действуют скидки. Подробнее ознакомиться с расписанием и ценами на билеты можно на сайте выставки.