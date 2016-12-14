В Москве планируется провести два благотворительных забега. Об этом The Village рассказали организаторы.

В парке «Кузьминки» 18 декабря пройдет «Пушистый забег». Пробежать пятикилометровую дистанцию могут все желающие вместе со своими собаками. Взнос для участия в марафоне составляет тысячу рублей. Все средства передадут в благотворительный фонд «Ника», на попечении которого находятся около 300 бездомных собак и кошек.

Сбор участников начнется в 10:30, а забег — в 12:00. Зарегистрироваться можно на сайте.

На ВДНХ 25 декабря в 11:00 пройдет забег Дедов Морозов HappyRun. Вырученные средства перечислят в фонд помощи хосписам «Вера». В забеге на дистанции пять и десять километров примут участие более тысячи человек. Они будут одеты в костюмы Дедов Морозов.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, оплатить и получить до начала мероприятия стартовый пакет, в который входят костюм Деда Мороза, номер и чип, определяющий время бегуна. Взнос составляет 1 500 рублей до 16 декабря и 2 тысячи рублей с 16 по 20 декабря. Присоединиться к благотворительному забегу смогут лица старше 14 лет, при этом те, кто не достиг совершеннолетия, допускаются только с письменного согласия родителей.