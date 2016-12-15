В парке «Сказка» в Крылатском в феврале пройдет фестиваль снеговиков, которых оформят как двойников героев из сказок, мультфильмов и кино. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

На одной площадке создадут более 150 фигур из снега. В парке будут снежные копии Ивана-царевича, Кощея, Царевны Лебеди, Чарли Чаплина, а также героев из мультфильмов «Малыш и Карлсон» и «Винни-Пух». Возле колеса обозрения появится пятиметровый новогодний снеговик, украшенный гирляндами.

Кроме того, некоторые снеговики станут частью тематического ландшафта детского парка. Около музея «Волшебная пещера» слепят снеговиков-гномов, а на территории «Хаски-лэнда» появятся снеговики-погонщики с упряжками собак.