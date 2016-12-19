Московский музей современного искусства «Гараж» представил программу на 2017 год. Об этом The Village рассказали в пресс-службе музея.

В «Гараже» подготовили программу, посвященную столетию Октябрьской революции, в центре которой находятся «проекты художников, обращающихся в своем творчестве к самым актуальным социальным, культурным и политическим проблемам сегодняшнего дня, исследующих малоизвестные или вовсе неизученные реалии современной России или готовящих новые произведения специально для показа в Москве».

Весной, с 10 марта по 14 мая, в музее пройдет первая Триеннале российского искусства. В ее рамках покажут выставку-исследование архивной коллекции музея. А с 10 марта — 6 августа можно будет посмотреть трехэтажную инсталляцию художницы Ирины Кориной. Также 10 марта откроется выставка швейцарца Уго Рондиноне «Мы становимся легче» — вдоль здания музея протянется стена с детскими рисунками радуги. Летом в «Гараже» пройдут выставки Стивена Коутса и Пола Хартфилда, Дэвида Аджайе, Самми Баложи и Рэймонда Петтибона.

С 28 сентября по 4 февраля в музее будет работать первая ретроспектива Такаси Мураками в России, состоящая из пяти разделов. В состав выставки войдут живопись, графика, японская гравюра, манга, аниме и «артефакты из студии Мураками».