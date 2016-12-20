Почти 90 московских музеев и выставочных залов будут бесплатно работать в новогодние праздники. Об этом сообщил глава департамента культуры города Александр Кибовский.

«По традиции 87 музеев и выставочных залов будут работать бесплатно с 2 по 8 января», — заявил Кибовский. Также, по его словам, новогодние мероприятия впервые пройдут в 205 библиотеках, в 15 из них представят новогодние елки для детей.

Кроме того, Дома культуры и творческие центры представят 32 праздничные программы, а семь кинотеатров организуют новогодние программы, кинопоказы, спектакли и мастер-классы, заключил глава департамента культуры.