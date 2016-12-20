Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival на своем сайте анонсировал новую конкурсную программу. Речь идет о создании национального конкурса, в который войдут российские документальные фильмы разного хронометража.

Новую программу фестиваль организует совместно с компанией Stereotactic. Судить участников конкурса будет международное жюри из отборщиков престижных кинофестивалей. Победитель получит денежный приз в размере 50 тысяч рублей. Кроме этого, фильм-победитель получит возможность ограниченного проката по России силами аффилированной с фестивалем компании Beat Films. Также, по словам организаторов, всем участникам конкурса будут доступны профессиональные консультации программной дирекции Beat Film Festival.

В 2017 году Beat Film Festival будет идти с 25 мая по 4 июня. Фильмом открытия национального конкурса станет «Мамлеев» Валентины Антоновой и Дмитрия Мамулии.

Подать фильм на фестиваль можно, заполнив заявку на сайте фестиваля. Конец приема заявок — 31 марта 2017 года.