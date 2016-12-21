В центре «Марс» в Москве и в Санкт-Петербурге 25 декабря начнется фестиваль театра и перформанса «Глобус 2.0». Об этом The Village сообщили представители центра.

«Сейчас, когда обостряется тенденция к сегрегации, особенно важно подчеркнуть, что искусство не имеет границ, ни территориальных, ни ментальных. Именно искусство разрушает стереотипы, привычные рамки и выходит на новый уровень, задавая новую форму, а точнее ее отсутствие, погружая в новую интерактивную среду, каждый участник которой может влиять на происходящее», — прокомментировала запуск фестиваля концепт-куратор «Марса» Лиза Савина.

На целый месяц «Марс» превратится в площадку для экспериментальных спектаклей, не вписывающихся в парадигму театра, каким мы привыкли его видеть. По словам организаторов, название фестиваля отсылает к театру «Глобус». Они ставят перед собой задачу разрушить границу между зрителем и артистом и обозначить приемлемость игры в любой среде.

В программе фестиваля — около 20 спектаклей, среди которых есть представления Театра Post, «Театра 101», «Организмов», Этюд-театра и театра «Особняк». 27 и 28 декабря покажут спектакли «Ло-ли-та» Александра Машанова и «Сталкеры» проекта «Точка доступа». С 4 января можно будет увидеть спектакли «Чувства и эмоции на плоскости», «Жадный Джамба», «Пила вино и хохотала» и «Узбек».

Фестиваль завершится 21 января. Подробное расписание и описание спектаклей можно найти на сайте.